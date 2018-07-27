США заверили в неизменности позиции по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встретился с советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, пыд время встречи США заверили в неизменности позиции по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Чапутович сообщил, что он получил гарантии о неизменности американской внешней политики в отношении Москвы и безопасность будет гарантирована Польше и другим государствам региона.
Болтон заверил его в том, что "США не изменили своей позиции по газопроводу" Северный поток-2 "и считают, что это геополитический проект России, угрожает безопасности Европы", пишет издание.
"Американцы не исключают санкций против компаний, которые задействованы в реализации этого проекта, но сейчас осуществляют дипломатические шаги", - заявил Чапутович.
Напомним, компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмине в немецкой Грайфсвальдском заливе.