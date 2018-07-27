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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34617 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100572 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122707 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130340 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168299 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153051 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130421 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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США заверили в неизменности позиции по &quot;Северному потоку-2&quot;

США заверили в неизменности позиции по &quot;Северному потоку-2&quot;

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович встретился с советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, пыд время встречи США заверили в неизменности позиции по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Чапутович сообщил, что он получил гарантии о неизменности американской внешней политики в отношении Москвы и безопасность будет гарантирована Польше и другим государствам региона.

Болтон заверил его в том, что "США не изменили своей позиции по газопроводу" Северный поток-2 "и считают, что это геополитический проект России, угрожает безопасности Европы", пишет издание.

"Американцы не исключают санкций против компаний, которые задействованы в реализации этого проекта, но сейчас осуществляют дипломатические шаги", - заявил Чапутович.

Напомним, компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмине в немецкой Грайфсвальдском заливе.

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