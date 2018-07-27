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США запевнили у незмінності позиції щодо "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович зустрівся з радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки Джоном Болтоном, пыд час зустрічі США запевнили в незмінності позиції щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо. 

Чапутович повідомив, що він отримав гарантії про незмінність американської закордонної політики щодо Москви і що безпека буде гарантована Польщі та іншим державам регіону.

Болтон запевнив його у тому, що "США не змінили своєї позиції щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважають, що це геополітичний проект Росії, який загрожує безпеці Європи", пише видання.

"Американці не виключають санкцій проти компаній, які задіяні у реалізації цього проекту, але наразі здійснюють дипломатичні кроки", - заявив Чапутович.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", по якому паливо буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину. Судно-трубоукладач Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, приступило до робіт на наземній стикувальній станції під Любміні в німецькій Грайфсвальдському затоці.

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