США запрещают поставлять доллары в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Новый указ президента США Джо Байдена предусматривает запрете на поставки в Россию долларовых банкнот. Такие меры были предприняты в ответ на российскую агрессию против Украины, пишет УНН со ссылкой на сайт белого дома.
Цитата
"Запрещается следующее:
- экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - сказано в тексте указа.
Детали
Указом запрещается также ввоз в США следующих продуктов российского происхождения: рыбы, морепродуктов и их производных; алкогольных напитков; непромышленных алмазов; любых других продуктов российского происхождения, которые могут быть определены министром финансов в консультации с государственным секретарем и министром торговли.
Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США предметов роскоши и любых других предметов любому лицу, находящимся в Российской Федерации.
Согласно указу запрещены также новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации, которые могут быть определены министром финансов в консультации с государственным секретарем, лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились.
Добавим
Ранее сегодня президент США Джо Байден завил о новых мерах, которые Соединенные Штаты принимают совместно с партнерами в ответ на агрессию России против Украины.