США запрещают поставлять доллары в Россию

Цитата

"Запрещается следующее:

- экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - сказано в тексте указа.

Детали

Указом запрещается также ввоз в США следующих продуктов российского происхождения: рыбы, морепродуктов и их производных; алкогольных напитков; непромышленных алмазов; любых других продуктов российского происхождения, которые могут быть определены министром финансов в консультации с государственным секретарем и министром торговли.

Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США предметов роскоши и любых других предметов любому лицу, находящимся в Российской Федерации.

Согласно указу запрещены также новые инвестиции в любой сектор экономики Российской Федерации, которые могут быть определены министром финансов в консультации с государственным секретарем, лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились.

Добавим

Ранее сегодня президент США Джо Байден завил о новых мерах, которые Соединенные Штаты принимают совместно с партнерами в ответ на агрессию России против Украины.