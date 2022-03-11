США забороняють постачати долари до Росії

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 6207 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 64960 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 129306 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 154893 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 205478 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198014 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185914 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157477 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118790 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110862 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 54156 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 56508 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 49405 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 52958 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 50515 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 6957 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 209701 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 334309 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 591939 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 533910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59388 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100047 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127115 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149671 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162828 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

США забороняють постачати долари до Росії

США забороняють постачати долари до Росії

Київ • УНН

 • 143053 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Новий указ президента США Джо Байдена передбачає заборону на поставки в Росію доларових банкнот. Такі заходи були вжиті у відповідь на російську агресію проти України, пише УНН з посиланням на сайт Білого дому.

Цитата

"Забороняється наступне:

- Експорт, реекспорт, продаж або поставка, прямо або побічно, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися, банкнот, номінованих в доларах США, Уряду Російської Федерації або будь-якій особі, що знаходиться в Російській Федерації", - сказано в тексті указу.

Деталі

Указом забороняється також ввезення в США наступних продуктів російського походження: риби, морепродуктів та їх похідних; алкогольних напоїв; непромислових алмазів; будь-яких інших продуктів російського походження, які можуть бути визначені міністром фінансів в консультації з Державним секретарем і міністром торгівлі.

Забороняється експорт, реекспорт, продаж або поставка, прямо або побічно, з США предметів розкоші і будь-яких інших предметів будь-якій особі, що знаходяться в Російській Федерації.

Згідно з Указом заборонені також нові інвестиції в будь-який сектор економіки Російської Федерації, які можуть бути визначені міністром фінансів в консультації з Державним секретарем, особою Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися.

Додамо

Раніше сьогодні президент США Джо Байден завив про нові заходи, які Сполучені Штати приймають спільно з партнерами у відповідь на агресію Росії проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,855.46