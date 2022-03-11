США забороняють постачати долари до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Новий указ президента США Джо Байдена передбачає заборону на поставки в Росію доларових банкнот. Такі заходи були вжиті у відповідь на російську агресію проти України, пише УНН з посиланням на сайт Білого дому.
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"Забороняється наступне:
- Експорт, реекспорт, продаж або поставка, прямо або побічно, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися, банкнот, номінованих в доларах США, Уряду Російської Федерації або будь-якій особі, що знаходиться в Російській Федерації", - сказано в тексті указу.
Деталі
Указом забороняється також ввезення в США наступних продуктів російського походження: риби, морепродуктів та їх похідних; алкогольних напоїв; непромислових алмазів; будь-яких інших продуктів російського походження, які можуть бути визначені міністром фінансів в консультації з Державним секретарем і міністром торгівлі.
Забороняється експорт, реекспорт, продаж або поставка, прямо або побічно, з США предметів розкоші і будь-яких інших предметів будь-якій особі, що знаходяться в Російській Федерації.
Згідно з Указом заборонені також нові інвестиції в будь-який сектор економіки Російської Федерації, які можуть бути визначені міністром фінансів в консультації з Державним секретарем, особою Сполучених Штатів, де б вони не знаходилися.
Додамо
Раніше сьогодні президент США Джо Байден завив про нові заходи, які Сполучені Штати приймають спільно з партнерами у відповідь на агресію Росії проти України.