США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США в координации с Южной Кореей ввело санкции против шести физических лиц и двух компаний, связанных с КНДР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления, передает УНН.

Детали

Под ограничения в частности попало ООО "Алис", зарегистрированное во Владивостоке.

По данным американского управления, ООО "Алис" подчиняется северокорейской компании Chinyong. В 2021-2022 годах она перевела материнской компании более $2,5 млн, считают в управлении.

Также в санкционный список внесена компания из ОАЭ Pioneer Bencont Star Real Estate - еще одна дочерняя структура Chinyong.

Среди шести физических лиц под санкции попали двое граждан КНДР, которые находятся в России, - О Ин Чун и Чон Сон Хо. По данным Минюста, они осуществляют деятельность в пользу Северной Кореи.

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