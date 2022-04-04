США введут дополнительные санкции против россии на этой неделе - Белый дом

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"Вы можете ожидать дальнейшие объявления о санкциях на этой неделе. И мы согласовываем с нашими союзниками и партнерами точные параметры этого, Но да, на этой неделе мы должны объявить о дополнительных элементах экономического давления", - заявил Салливан корреспонденту CNN во время пресс-брифинга в Белом доме.

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Отвечая на недавние насильственные изображения зверств, совершенных российскими войсками в Буче, президент США Джо Байден ранее в понедельник заявил журналистам, что он "требует введения дополнительных санкций" против россии и вскоре объявит о них.

Он не назвал эти убийства "геноцидом", но назвал их "военными преступлениями" призвав провести суд над путиным.