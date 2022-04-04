Він жорстокий: Байден знову назвав путіна військовим злочинцем і пообіцяв нові санкції

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"Ви, напевно, пам'ятаєте, як мене критикували за те, що я назвав путіна військовим злочинцем. Ну, справді, ви бачили, що сталося в Бучі. Це гарантує - він військовий злочинець. Ця людина жорстока. Але ми повинні зібрати інформацію", - заявив Байден.

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Президент США також пообіцяв, що Білий дім розширить санкції проти росії. Байден закликав почати судове переслідування путіна як військового злочинця.

Нагадаємо

Під час свого звернення 26 березня, лідер США Джо Байден назвав путіна м'ясником і військовим злочинцем.



Він також заявив, що така людина, як володимир путін не може залишатися при владі.