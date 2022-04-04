Він жорстокий: Байден знову назвав путіна військовим злочинцем і пообіцяв нові санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден знову назвав російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем після звірячих злочинів окупантів у Київській області. Як повідомляє УНН з посиланням на CNBC, американський лідер пообіцяв новий пакет санкцій проти росії.
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"Ви, напевно, пам'ятаєте, як мене критикували за те, що я назвав путіна військовим злочинцем. Ну, справді, ви бачили, що сталося в Бучі. Це гарантує - він військовий злочинець. Ця людина жорстока. Але ми повинні зібрати інформацію", - заявив Байден.
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Президент США також пообіцяв, що Білий дім розширить санкції проти росії. Байден закликав почати судове переслідування путіна як військового злочинця.
Нагадаємо
Під час свого звернення 26 березня, лідер США Джо Байден назвав путіна м'ясником і військовим злочинцем.
Він також заявив, що така людина, як володимир путін не може залишатися при владі.