США введуть додаткові санкції проти росії цього тижня - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. США оголосять про нові санкції проти росії на цьому тижні, заявив у понеділок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Його слова наводить CNN, передає УНН.
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"Ви можете очікувати на подальші оголошення про санкції цього тижня. І ми погоджуємо з нашими союзниками та партнерами точні параметри цього, але так, цього тижня ми маємо оголосити про додаткові елементи економічного тиску", - заявив Салліван кореспондентові CNN під час пресбрифінгу в Білому домі.
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Відповідаючи на нещодавні насильницькі зображення звірств, вчинених російськими військами в Бучі, президент США Джо Байден раніше в понеділок заявив журналістам, що він "вимагає запровадження додаткових санкцій" проти росії і незабаром оголосить про них.
Він не назвав ці вбивства "геноцидом", але назвав їх "воєнними злочинами", закликавши провести суд над путіним.