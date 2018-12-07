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США впервые за 75 лет экспортировали нефти больше, чем импортировали

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. США на прошлой неделе продавали на 211 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали. Об этом сообщил в четверг агентство Bloomberg, ссылаясь на данные министерства энергетики США, передает УНН.

США впервые за 75 лет экспортировали нефти больше, чем импортировали

Bloomberg отмечает, что такое случилось впервые за последние 75 лет. Прецедент был заложен за счет краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья. Учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, агентство прогнозирует, что в дальнейшем Соединенные Штаты будут все же закупать чуть больше нефти, чем продавать. В 2018 году импорт превышал экспорт в среднем на 3 млн баррелей в день, а в 2005 году данный показатель достигал пика в более 12 млн баррелей в день, пишет агентство.

“Мы становимся доминирующей силой в энергетике в мире”, — заявил агентству президент аналитической компании Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. “Однако из-за того, что изменения носят поступательный характер, я не думаю, что это приведет к настоящей революции. Но надо думать, что ОПЕК примет это к сведению, размышляя о сокращении добычи (нефти)”, — добавил эксперт, изучающий тенденции сырьевого рынка с 1977 года.

Соединенные Штаты могут внести свою лепту в наводнение мирового рынка дополнительными баррелями, так как переживают вторую сланцевую революцию и уже весной 2019 года обещают побить новый рекорд по добыче, преодолев отметку 12 млн баррелей нефти в сутки.

Министры стран ОПЕК в четверг на заседании в Вене не достигли договоренностей о том, на сколько сокращать добычу нефти в 2019 году, чтобы избежать падения цен. Министры надеются, что консенсус может быть достигнут на заседании в пятницу, в котором должна принять участие и Россия. Однако именно с ней связаны основные разногласия в вопросе о том, как страны должны поделить между собой квоты по сокращению.

Как сообщал УНН, страны ОПЕК недовольны сближением России и Саудовской Аравии.

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