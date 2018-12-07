США впервые за 75 лет экспортировали нефти больше, чем импортировали

Bloomberg отмечает, что такое случилось впервые за последние 75 лет. Прецедент был заложен за счет краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья. Учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, агентство прогнозирует, что в дальнейшем Соединенные Штаты будут все же закупать чуть больше нефти, чем продавать. В 2018 году импорт превышал экспорт в среднем на 3 млн баррелей в день, а в 2005 году данный показатель достигал пика в более 12 млн баррелей в день, пишет агентство.

“Мы становимся доминирующей силой в энергетике в мире”, — заявил агентству президент аналитической компании Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. “Однако из-за того, что изменения носят поступательный характер, я не думаю, что это приведет к настоящей революции. Но надо думать, что ОПЕК примет это к сведению, размышляя о сокращении добычи (нефти)”, — добавил эксперт, изучающий тенденции сырьевого рынка с 1977 года.

Соединенные Штаты могут внести свою лепту в наводнение мирового рынка дополнительными баррелями, так как переживают вторую сланцевую революцию и уже весной 2019 года обещают побить новый рекорд по добыче, преодолев отметку 12 млн баррелей нефти в сутки.

Министры стран ОПЕК в четверг на заседании в Вене не достигли договоренностей о том, на сколько сокращать добычу нефти в 2019 году, чтобы избежать падения цен. Министры надеются, что консенсус может быть достигнут на заседании в пятницу, в котором должна принять участие и Россия. Однако именно с ней связаны основные разногласия в вопросе о том, как страны должны поделить между собой квоты по сокращению.

Как сообщал УНН, страны ОПЕК недовольны сближением России и Саудовской Аравии.