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США вперше за 75 років експортували нафти більше, ніж імпортували

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. США на минулому тижні продавали на 211 тисяч барелів нафти і нафтопродуктів в день більше, ніж імпортували. Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg, посилаючись на дані міністерства енергетики США, інформує УНН.

США вперше за 75 років експортували нафти більше, ніж імпортували

Bloomberg відзначає, що таке трапилося вперше за останні 75 років. Прецедент був закладений за рахунок короткострокового і різкого зниження імпорту нафти в США і одночасного підвищення до рекордного рівня експорту вуглеводневої сировини. З огляду на, що зберігається волатильність на сировинних ринках, агентство прогнозує, що в подальшому Сполучені Штати будуть все ж закуповувати трохи більше нафти, ніж продавати. У 2018 році імпорт перевищував експорт в середньому на 3 млн барелів на день, а в 2005 році цей показник досягав піку в понад 12 млн барелів на день, пише агентство.

“Ми стаємо домінуючою силою в енергетиці в світі”, — заявив агентству президент аналітичної компанії Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч. “Однак через те, що зміни носять поступальний характер, я не думаю, що це призведе до справжньої революції. Але треба думати, що ОПЕК прийме це до відома, розмірковуючи про скорочення видобутку (нафти)”, — додав експерт, який вивчає тенденції сировинного ринку з 1977 року.

Сполучені Штати можуть внести свою лепту в наповнення світового ринку додатковими барелів, так як переживають другу сланцеву революцію і вже весною 2019 року обіцяють побити новий рекорд з видобутку, подолавши позначку 12 млн барелів нафти в добу.

Міністри країн ОПЕК в четвер на засіданні у Відні не досягнули домовленостей про те, на скільки скорочувати видобуток нафти в 2019 році, щоб уникнути падіння цін. Міністри сподіваються, що консенсус може бути досягнутий на засіданні в п’ятницю, в якому має взяти участь і Росія. Однак саме з нею пов’язані основні розбіжності в питанні про те, як країни повинні поділити між собою квоти по скороченню.

Як повідомляв УНН, країни ОПЕК незадоволені зближенням Росії і Саудівської Аравії.

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