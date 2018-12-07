США вперше за 75 років експортували нафти більше, ніж імпортували

Bloomberg відзначає, що таке трапилося вперше за останні 75 років. Прецедент був закладений за рахунок короткострокового і різкого зниження імпорту нафти в США і одночасного підвищення до рекордного рівня експорту вуглеводневої сировини. З огляду на, що зберігається волатильність на сировинних ринках, агентство прогнозує, що в подальшому Сполучені Штати будуть все ж закуповувати трохи більше нафти, ніж продавати. У 2018 році імпорт перевищував експорт в середньому на 3 млн барелів на день, а в 2005 році цей показник досягав піку в понад 12 млн барелів на день, пише агентство.

“Ми стаємо домінуючою силою в енергетиці в світі”, — заявив агентству президент аналітичної компанії Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч. “Однак через те, що зміни носять поступальний характер, я не думаю, що це призведе до справжньої революції. Але треба думати, що ОПЕК прийме це до відома, розмірковуючи про скорочення видобутку (нафти)”, — додав експерт, який вивчає тенденції сировинного ринку з 1977 року.

Сполучені Штати можуть внести свою лепту в наповнення світового ринку додатковими барелів, так як переживають другу сланцеву революцію і вже весною 2019 року обіцяють побити новий рекорд з видобутку, подолавши позначку 12 млн барелів нафти в добу.

Міністри країн ОПЕК в четвер на засіданні у Відні не досягнули домовленостей про те, на скільки скорочувати видобуток нафти в 2019 році, щоб уникнути падіння цін. Міністри сподіваються, що консенсус може бути досягнутий на засіданні в п’ятницю, в якому має взяти участь і Росія. Однак саме з нею пов’язані основні розбіжності в питанні про те, як країни повинні поділити між собою квоти по скороченню.

Як повідомляв УНН, країни ОПЕК незадоволені зближенням Росії і Саудівської Аравії.