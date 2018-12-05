Країни ОПЕК незадоволені зближенням Росії і Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Зміцнення зв’язків між Москвою і Ер-Ріядом, а також координація їх дій на нафтових ринках викликає невдоволення у ряду держав, що входять в ОПЕК. Це стверджується в статті The Wall Street Journal, інформує УНН.
“Поки ОПЕК вивчає можливість скорочення видобутку, щоб скорегувати падіння нафтових цін, члени організації обурюються через тісні зв’язки Саудівської Аравії і Росії”, — констатується в матеріалі. У ньому наголошується, що представники цих країн “все більш стурбовані тим, що Саудівська Аравія дає РФ, яка не входить в ОПЕК, занадто багато впливу на вартість нафти”. “За їх словами, плани картелю підняти ціни на нафту можуть опинитися під загрозою без згоди Росії”, — наголошується в публікації.
Як підкреслює видання, “поки зв’язок між двома найбільшими експортерами нафти міцніє, багато членів картелю, в тому числі Венесуела, Алжир, Кувейт і Нігерія, відчувають, що опинилися в стороні”. Одне з джерел газети з числа представників країн ОПЕК відзначило, що деякі в організації вважають несправедливим проведення Москвою і Ер-Ріядом закритих консультацій по нафті. За твердженням даної особи, рішення Катару вийти зі складу ОПЕК було в значній мірі продиктовано зближенням РФ і Саудівської Аравії.
Ще одне джерело видання з числа представників країн ОПЕК країн зазначило, що для Ер-Ріяда зв’язки з Росією важливі і в світлі вбивства в жовтні цього року журналіста Джамаля Хашкаджі. Як говориться в публікації, “королівство все більше зближується з Москвою, оскільки потребує укладення нових альянсів” після події.
Нагадуємо, США мають намір забезпечувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.