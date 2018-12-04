США мають намір забезпечувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати продовжать працювати з партнерами в регіоні для забезпечення безперешкодної навігації в міжнародних водах після заяв Ірану про погрози перекрити Ормузьку протоку. Про це заявив у вівторок спецпредставник США по Ірану Брайан Хук на брифінгу для журналістів, текст якого поширив Держдепартамент, інформує УНН.
“Іран знову погрожував перекрити Ормузьку протоку. Ісламська Республіка Іран не контролює Ормузьку протоку. Протока є міжнародним водним шляхом. Сполучені Штати продовжать працювати з нашими партнерами для забезпечення постійної навігації і вільного руху товарів по міжнародних водних шляхах”, — сказав він.
Раніше президент Ірану Хасан Роухані попередив США про можливе припинення експорту нафти з Перської затоки, якщо Тегеран буде позбавлений можливості поставок своїх вуглеводнів на зовнішні ринки.
5 листопада 2018 року набули чинності санкції США проти Ірану, під які підпадають експортні поставки іранської нафти, а також понад 700 банків, компаній та фізичних осіб. Проте американська влада видала кільком країнам тимчасові дозволи на закупівлі нафти в Ірану — серед них Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Італія, Греція, Тайвань і Туреччина. За різними оцінками, іранський експорт нафти знизився вже на 1 млн барелів на добу.
Нагадуємо, США направили атомний авіаносець у Перську затоку для демонстрації сили Ірану.