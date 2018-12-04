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США мають намір забезпечувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати продовжать працювати з партнерами в регіоні для забезпечення безперешкодної навігації в міжнародних водах після заяв Ірану про погрози перекрити Ормузьку протоку. Про це заявив у вівторок спецпредставник США по Ірану Брайан Хук на брифінгу для журналістів, текст якого поширив Держдепартамент, інформує УНН.

США мають намір забезпечувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці

“Іран знову погрожував перекрити Ормузьку протоку. Ісламська Республіка Іран не контролює Ормузьку протоку. Протока є міжнародним водним шляхом. Сполучені Штати продовжать працювати з нашими партнерами для забезпечення постійної навігації і вільного руху товарів по міжнародних водних шляхах”, — сказав він.

Раніше президент Ірану Хасан Роухані попередив США про можливе припинення експорту нафти з Перської затоки, якщо Тегеран буде позбавлений можливості поставок своїх вуглеводнів на зовнішні ринки.

5 листопада 2018 року набули чинності санкції США проти Ірану, під які підпадають експортні поставки іранської нафти, а також понад 700 банків, компаній та фізичних осіб. Проте американська влада видала кільком країнам тимчасові дозволи на закупівлі нафти в Ірану — серед них Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Італія, Греція, Тайвань і Туреччина. За різними оцінками, іранський експорт нафти знизився вже на 1 млн барелів на добу.

Нагадуємо, США направили атомний авіаносець у Перську затоку для демонстрації сили Ірану.

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