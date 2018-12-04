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США намерены обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 34584 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты продолжат работать с партнерами в регионе для обеспечения беспрепятственной навигации в международных водах после заявлений Ирана об угрозах перекрыть Ормузский пролив. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов, текст которого распространил Госдепартамент, передает УНН.

США намерены обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе

“Иран снова угрожал перекрыть Ормузский пролив. Исламская Республика Иран не контролирует Ормузский пролив. Пролив является международным водным путем. Соединенные Штаты продолжат работать с нашими партнерами для обеспечения постоянной навигации и свободного движения товаров по международным водным путям”, — сказал он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил США о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки.

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана — среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.

Напоминаем, США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану.

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