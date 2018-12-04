США намерены обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе

“Иран снова угрожал перекрыть Ормузский пролив. Исламская Республика Иран не контролирует Ормузский пролив. Пролив является международным водным путем. Соединенные Штаты продолжат работать с нашими партнерами для обеспечения постоянной навигации и свободного движения товаров по международным водным путям”, — сказал он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил США о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки.

5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана — среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.

Напоминаем, США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану.