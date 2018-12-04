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США направили атомний авіаносець у Перську затоку для демонстрації сили Ірану

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем John C. Stennis в найближчі дні зайде в Перську затоку з метою демонстрації сили Ірану. Про це повідомила з посиланням на офіційних посадових осіб в Пентагоні американська газета The Wall Street Journal, інформує УНН.

За її даними, захід американських кораблів буде першою подібною операцією в Перській затоці за останні вісім місяців. John C. Stennis буде дислокований в регіоні Близького Сходу протягом двох місяців і буде переміщуватись більшу частину цього часу в межах затоки. Присутність американського авіаносця “безумовно забезпечить позитивну різницю” в розстановці сил на випадок ворожих дій Ірану в цих водах, пояснило джерело газети в Пентагоні.

Заступник командувача Корпусом “стражів ісламської революції” (КВІР, елітні частини Збройних сил Ірану) бригадний генерал Хосейн Саламі в понеділок заявив, що доступ Тегерана до технологій виробництва балістичних ракет поклав кінець свободі дій американських авіаносців в Перській затоці і змусив Вашингтон відступити.

У суботу, 1 грудня, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Тегеран провів випробування балістичної ракети середньої дальності всупереч резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. За його словами, мова йде про “балістичну ракету середньої дальності, яка здатна переносити декілька боєголовок”. У відповідь на це офіційний представник збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазль Шекарчі заявив у неділю, що країна продовжить ракетні випробування для підвищення своєї обороноздатності.

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