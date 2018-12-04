США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

По ее данным, заход американских кораблей будет первой подобной операцией в Персидском заливе за последние восемь месяцев. John C. Stennis будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока в течение двух месяцев и будет перемещаться большую часть этого времени в пределах залива. Присутствие американского авианосца “определенно обеспечит позитивную разницу” в расстановке сил на случай враждебных действий Ирана в этих водах, пояснил источник газеты в Пентагоне.

Заместитель командующего Корпусом “стражей исламской революции” (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами в понедельник заявил, что доступ Тегерана к технологиям производства баллистических ракет положил конец свободе действий американских авианосцев в Персидском заливе и вынудил Вашингтон отступить.

В субботу, 1 декабря, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о “баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок”. В ответ на это официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.