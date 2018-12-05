Страны ОПЕК недовольны сближением России и Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Укрепление связей между Москвой и Эр-Риядом, а также координация их действий на нефтяных рынках вызывает недовольство у ряда государств, входящих в ОПЕК. Это утверждается в статье The Wall Street Journal, передает УНН.
“Пока ОПЕК изучает возможность сокращения добычи, чтобы скорректировать падение нефтяных цен, члены организации негодуют из-за тесных связей Саудовской Аравии и России”, — констатируется в материале. В нем отмечается, что представители данных стран “все более озабочены тем, что Саудовская Аравия дает РФ, не входящей в ОПЕК, слишком много влияния на стоимость нефти”. “По их словам, планы картеля поднять цены на нефть могут оказаться под угрозой без согласия России”, — отмечается в публикации.
Как подчеркивает издание, “пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне”. Один из источников газеты из числа представителей стран ОПЕК отметил, что некоторые в организации считают несправедливым проведение Москвой и Эр-Риядом закрытых консультаций по нефти. По утверждению данного лица, решение Катара выйти из состава ОПЕК было в значительной степени продиктовано сближением РФ и Саудовской Аравии.
Еще один источник издания из числа представителей входящих в ОПЕК стран отметил, что для Эр-Рияда связи с Россией важны и в свете убийства в октябре этого года журналиста Джамаля Хашкаджи. Как говорится в публикации, “королевство все больше сближается с Москвой, поскольку нуждается в заключении новых альянсов” после произошедшего.
Напоминаем, США намерены обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе.