США будут высвобождать 1 млн баррелей нефти ежедневно из стратегического резерва в течение шести месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Джо Байден в четверг объявит о высвобождении 1 млн баррелей нефти в день в течение следующих шести месяцев из стратегического нефтяного резерва США, чтобы попытаться снизить цены на бензин, сообщил Белый дом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Целью Байдена является попытка снизить цены на бензин, которые резко выросли в последние месяцы, особенно после вторжения россии в Украину.
Байден должен сделать объявление в 13:30 по восточному поясному времени (17:30 по Гринвичу) на мероприятии в Белом доме.
"После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом большом высвобождении запасов нефти в истории, выводя на рынок в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день — ежедневно в течение следующих шести месяцев", — заявил Белый дом.
Кроме того, в соответствии с законом об оборонном производстве будет разрешено поддерживать производство и переработку полезных ископаемых и материалов, используемых для аккумуляторов большой емкости, таких как литий, никель, кобальт, графит и марганец, заявил Белый дом.
Масштабы выделения нефти из стратегического нефтяного резерва в Белом доме охарактеризовали как "беспрецедентные".
"В мире никогда не было высвобождения запасов нефти с такой скоростью 1 миллион в день в течение такого периода времени. Этот рекордный выброс обеспечит исторический объем предложения, который будет мостом до конца года, когда внутреннее производство увеличится", - добавили в ведомстве.
Министерство энергетики США планирует использовать средства, полученные от продажи нефти для пополнения стратегических резервов в будущем.