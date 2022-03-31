США будут высвобождать 1 млн баррелей нефти ежедневно из стратегического резерва в течение шести месяцев

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив
11:17 • 14603 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 45842 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 152009 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 89758 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 122265 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 154021 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163165 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 360225 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139407 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125362 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
50%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 70399 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 80223 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 80068 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 70119 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 67305 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 14615 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 152021 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 360234 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 359641 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 436527 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 21365 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 27042 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 100386 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 132486 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 151628 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

США будут высвобождать 1 млн баррелей нефти ежедневно из стратегического резерва в течение шести месяцев

Киев • УНН

 • 191602 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Джо Байден в четверг объявит о высвобождении 1 млн баррелей нефти в день в течение следующих шести месяцев из стратегического нефтяного резерва США, чтобы попытаться снизить цены на бензин, сообщил Белый дом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

США будут высвобождать 1 млн баррелей нефти ежедневно из стратегического резерва в течение шести месяцев

Детали

Целью Байдена является попытка снизить цены на бензин, которые резко выросли в последние месяцы, особенно после вторжения россии в Украину.

Байден должен сделать объявление в 13:30 по восточному поясному времени (17:30 по Гринвичу) на мероприятии в Белом доме.

"После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом большом высвобождении запасов нефти в истории, выводя на рынок в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день — ежедневно в течение следующих шести месяцев", — заявил Белый дом.

Кроме того, в соответствии с законом об оборонном производстве будет разрешено поддерживать производство и переработку полезных ископаемых и материалов, используемых для аккумуляторов большой емкости, таких как литий, никель, кобальт, графит и марганец, заявил Белый дом.

Масштабы выделения нефти из стратегического нефтяного резерва в Белом доме охарактеризовали как "беспрецедентные".

"В мире никогда не было высвобождения запасов нефти с такой скоростью 1 миллион в день в течение такого периода времени. Этот рекордный выброс обеспечит исторический объем предложения, который будет мостом до конца года, когда внутреннее производство увеличится", - добавили в ведомстве.

Министерство энергетики США планирует использовать средства, полученные от продажи нефти для пополнения стратегических резервов в будущем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.11
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61