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США вивільнятимуть 1 млн барелів нафти щодня зі стратегічного резерву протягом шести місяців

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Джо Байден у четвер оголосить про вивільнення 1 млн барелів нафти на день протягом наступних шести місяців із стратегічного нафтового резерву США, щоб спробувати знизити ціни на бензин, повідомив Білий дім. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

США вивільнятимуть 1 млн барелів нафти щодня зі стратегічного резерву протягом шести місяців

Деталі

Метою Байдена є спроба знизити ціни на бензин, які різко зросли в останні місяці, особливо після вторгнення росії в Україну.

Байден має зробити оголошення о 13:30 за східним поясним часом (17:30 за Грінвічем) на заході у Білому домі.

"Після консультацій з союзниками та партнерами президент оголосить про найбільше вивільнення запасів нафти в історії, виводячи на ринок у середньому по мільйону додаткових барелів на день — щодня протягом наступних шести місяців", — заявив Білий дім.

Крім того, відповідно до Закону про оборонне виробництво буде дозволено підтримувати виробництво та переробку корисних копалин та матеріалів, що використовуються для акумуляторів великої ємності, таких як літій, нікель, кобальт, графіт та марганець, заявив Білий дім.

Масштаби виділення нафти зі стратегічного нафтового резерву у Білому домі охарактеризували як "безпрецедентні".

"У світі ніколи не було вивільнення запасів нафти з такою швидкістю 1 мільйон на день протягом такого періоду часу. Цей рекордний викид забезпечить історичний обсяг пропозиції, який буде мостом до кінця року, коли внутрішнє виробництво збільшиться", - додали у відомтсві.

Міністерство енергетики США планує використати кошти, отримані від продажу нафти, для поповнення стратегічних резервів у майбутньому.

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