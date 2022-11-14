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США изучают, как модифицировать беспилотник Grey Eagle - СМИ

США изучают, как модифицировать беспилотник Grey Eagle - СМИ

Киев • УНН

 • 347501 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Американский оборонный сектор изучает, как модифицировать беспилотник Gray Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и таким образом получить возможность передать его Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух информированных собеседников, передает УНН.

Детали

Украинская сторона долгое время просит США передать многоцелевые беспилотники Gray Eagle MQ-1C, оснащенные ракетами Hellire. Как известно, один дрон может нести четыре таких ракеты и лететь на высоте более 8 километров на протяжении почти 30 часов.

В Вашингтоне отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания к рф во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Источники CNN говорят, что США рассуждают о способах извлечения наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Gray Eagle не несла дополнительных рисков.

Цитата

"Есть конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Gray Eagle), что может сделать это (передачу Украине) возможным в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны", – сказал собеседник телеканала.

Добавим 

Ранее Reuters писал, что администрация Байдена планировала продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против россии.

Позже Reuters со ссылкой на слова двух человек, знакомых с этим вопросом добавил, что план администрации Байдена продать Украине четыре больших беспилотника MQ-1C Grey Eagle был приостановлен из-за опасений, что его секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки врага – рф.

Politico в сентябре информировало, что в последние недели Украина вместо публичных призывов к США обеспечить ее системами противовоздушной обороны Patriot, истребителями F-16 и беспилотниками Grey Eagle перешла на "тихие переговоры".

Семнадцать членов Конгресса США попросили министра обороны страны Ллойда Остина ускориться с рассмотрением Пентагоном запроса Украины на большие боевые беспилотники.

Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники отметило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась предоставлять Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. По их мнению, такая помощь "приведет к эскалации".

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