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США вивчають, як модифікувати безпілотник Grey Eagle - ЗМІ

США вивчають, як модифікувати безпілотник Grey Eagle - ЗМІ

Київ • УНН

 • 347503 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Американський оборонний сектор вивчає, як модифікувати безпілотник Gray Eagle, щоб зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і, таким чином, отримати змогу передати його Україні. Про це пише CNN з посиланням на двох поінформованих співрозмовників, передає УНН.

Деталі 

Українська сторона довгий час просить США передати багатоцільові безпілотники Gray Eagle MQ -1C, оснащені ракетами Hellire. Як відомо, один дрон може нести чотири такі ракети й летіти на висоті понад 8 кілометрів протягом майже 30 годин.

У Вашингтоні відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке в разі потрапляння до рф під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.

Джерела CNN кажуть, що США міркують над способами вилучення найбільш чутливих технологій, щоб передача Gray Eagle не несла додаткових ризиків.

Цитата

"Є конкретні і дуже технічні налаштування і обмеження, які можуть бути проведені з ними (Gray Eagle), що може зробити це (передачу Україні) можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу і є досить складними", – сказав співрозмовник телеканалу.

Додамо 

Раніше Reuters писав, що адміністрація Байдена планувала продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти росії.

Пізніше Reuters з посиланням на слова двох осіб, знайомих з цим питанням додав, що план адміністрації Байдена продати Україні чотири великі безпілотники MQ-1C Grey Eagle було призупинено через побоювання, що його секретне обладнання для спостереження може потрапити до рук ворога - рф.

Politico у вересні інформувало, що протягом останніх тижнів Україна замість публічних закликів до США забезпечити її системами протиповітряної оборони Patriot, винищувачами F-16 та безпілотниками Grey Eagle перейшла на "тихі переговори".

Сімнадцять членів Конгресу США попросили міністра оборони країни Ллойда Остіна прискоритися з розглядом Пентагоном запиту України на великі бойові безпілотники.

Пізніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела зазначило, що адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася надавати Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. На їхню думку, така допомога "призведе до ескалації".

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