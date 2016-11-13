США выразили солидарность Украине в чествовании памяти жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. США выразили солидарность украинскому народу в чествовании памяти жертв Голодомора. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН.
"В этом месяце США присоединяются к солидарности с украинским народом во всем мире в память жертв Голодомора, одной из самых страшных рукотворных трагедий современной истории. 83 года назад больше 3 млн человек в Украине погибли в результате беспощадной политики Иосифа Сталина", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что американский народ поддерживает украинцев сегодня в защите своей территории и демократии.
"Украинско-американское сообщество, а также друзья украинского народа прилагают все усилия, чтобы память о тех, кто пострадал в годы Голодомора, жила, в то время, как мы все вместе продолжаем стремиться построить лучший, более свободный и справедливый мир" , - говорится в заявлении.