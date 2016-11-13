США висловили солідарність Україні у вшануванні пам’яті жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки висловили солідарність українському народу у вшануванні пам’яті жертв Голодомору. Про це йдеться у заяві Білого дому, передає УНН.
"У цьому місяці США приєднуються до солідарності з українським народом у всьому світі у пам'ять жертв Голодомору, однієї з найстрашніших рукотворних трагедій сучасної історії. 83 роки тому більше 3 млн осіб в Україні загинули в результаті нещадної політики Йосипа Сталіна", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що американський народ підтримують українців сьогодні у захисті своєї території та демократії.
"Українсько-американське співтовариство, а також друзі українського народу докладають усіх зусиль, щоб пам'ять про тих, хто постраждав у роки Голодомору, жила, в той час, як ми всі разои не залишає прагнемо побудувати кращий, більш вільний і справедливий світ", - сказано у заяві.