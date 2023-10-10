США отправляют в Израиль средства ПВО и боеприпасы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. США наращивают новые поставки ПВО, боеприпасов и другой помощи в области безопасности, чтобы помочь Израилю защититься от атак палестинской террористической группировки ХАМАС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Соединенные Штаты пока не уточняют объем запросов Израиля о помощи в сфере безопасности. Но официальный представитель обороны США рассказал, что Вашингтон связывается с оборонной промышленность, чтобы ускорить выполнение израильских заказов и изучает собственные запасы, чтобы помочь Иерусалиму.
" Самолеты уже взлетели… мы наращиваем поддержку Израиля. Мы продолжаем поддерживать постоянный контакт с нашими коллегами в Израиле, чтобы определить и поддержать их самые насущные требования ", - сказал представитель США на условиях анонимности.
Чиновник также подчеркнул, что США в состоянии продолжать оказывать военную помощь как Украине, так и Израилю.
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