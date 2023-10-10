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США відправляють в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси - ЗМІ

США відправляють в Ізраїль засоби ППО та боєприпаси - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. США нарощують нові поставки ППО, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від атак палестинського терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати поки не уточнюють обсяг запитів Ізраїлю про допомогу у сфері безпеки. Але офіційний представник оборони США розповів, що Вашингтон зв'язується з оборонною промисловість, щоб прискорити виконання ізраїльських замовлень і вивчає власні запаси, щоб допомогти Єрусалиму.

"Літаки вже злетіли… Ми нарощуємо підтримку Ізраїлю... Ми продовжуємо підтримувати постійний контакт із нашими колегами в Ізраїлі, щоб визначити та підтримати їхні найнагальніші вимоги ", - сказав представник США на умовах анонімності.

Чиновник також наголосив, що США в змозі продовжувати надавати військову допомогу як Україні, так і Ізраїлю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім заявив, що США не мають наміру надсилати свої війська в Ізраїль

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