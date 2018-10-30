США выделили 40 млн долларов на борьбу с иностранной пропагандой

По его словам, эти средства предназначены, в частности, для противодействия “российской, иранской и китайской дезинформации, направленной на иностранные аудитории”. Средства были выделены в конце сентября, они пошли на финансирование “нескольких очень крупных проектов”, заявил Палладино.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что эти средства уже были освоены. Он отметил, что “20 млн долларов из этих средств были заложены в бюджет Конгрессом в 2018 финансовом году, а другие 20 млн были выделены Пентагоном”. “В оборонном бюджете на 2019 финансовом год предусмотрена передача Пентагоном средств Госдепартаменту на эти цели”, — сказал он, отметив, что это позволит двум ведомствам продолжить “разработку совместных инициатив для противостояния иностранной пропаганде”.

По словам Палладино, финансирование также пойдет на “разработку технологий, которая позволит предупреждать о появлении пропаганды на ранних этапах”. Одной из целей центра также является налаживание контактов и условий для совместной работы с местными блогерами и популярными пользователями социальных сетей, через которых можно донести свою позицию до нужной аудитории. Еще одной важной целью центра, по словам Палладино, является обучение местных неправительственных и общественных организаций, журналистов и блогеров навыкам распознавания пропаганды и ее выявления.

Как ранее информировал УНН, в конце февраля Госдепартамент сообщил о том, что договорился с Пентагоном о переводе 40 млн долларов с его счёта на собственные для так называемого Центра глобального взаимодействия (ЦГВ). Речь идет о созданном в структуре Госдепартамента подразделении, основной целью которого провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному воздействию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и РФ. Денежные средства для этого центра хранились в казне минобороны США.