США розгортають нову кампанію боротьби з іноземною "пропагандою і дезінформацією"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Держдепартамент розгортає ще одну кампанію боротьби з іноземною “пропагандою та дезінформацією” в рамках нового партнерства з Пентагоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
У понеділок Держдепартамент повідомив про те, що домовився з Пентагоном про переведення 40 млн доларів з його рахунків на власні для так званого Центру глобальної взаємодії (ЦГВ). Йдеться про створений у структурі Держдепартаменту підрозділі, основною метою якого проголошені боротьба з терористичною пропагандою, а також протидія інформаційному впливу з боку таких країн, як Китай, КНДР і РФ. Грошові кошти для цього центру зберігалися в казні міноборони США.
Один з напрямків роботи ЦГВ, на які він може витрачати ці гроші, — це створення спеціального фонду “для підтримки громадських і приватних партнерів, що займаються виявленням пропаганди та дезінформації та боротьби з ними”, заявляє Держдепартамент.
За його свідченням, “структури громадянського суспільства, виробники інформаційних продуктів, неурядові організації, що фінансуються на федеральному рівні центри досліджень і розробок, приватні компанії та академічні установи матимуть право боротися за гранти від ЦГВ”. Передбачається, що розподіл коштів фонду стане однією з ключових форм співпраці центру з перерахованими організаціями. Спочатку на гранти виділять загальну суму в 5 млн доларів. Крім того, ЦГВ, згідно з викладеними Держдепартаментом відомостями, буде разом з Пентагоном розвивати і інші пілотні проекти по боротьбі з дезінформацією.
Нагадаємо, міністр фінансів США Стівен Мнучін під час виступу в Каліфорнійському університеті у Лос-Анджелесі повідомив, що Вашингтон введе нові обмежувальні заходи проти Москви протягом 30 днів.