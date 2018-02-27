США разворачивают новую кампанию по борьбе с иностранной "пропагандой и дезинформацией"

В понедельник Госдепартамент сообщил о том, что договорился с Пентагоном о переводе 40 млн долларов с его счета на собственные для так называемого Центра глобального взаимодействия (ЦГВ). Речь идет о созданном в структуре Госдепартамента подразделении, основной целью которого провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному воздействию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и РФ. Денежные средства для этого центра хранились в казне минобороны США.

Одно из направлений работы ЦГВ, на которые он может тратить эти деньги, — это создание специального фонда “для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними”, заявляет Госдепартамент.

По его свидетельству, “структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения имеют право бороться за гранты от ЦГВ”. Предполагается, что распределение средств фонда станет одной из ключевых форм сотрудничества центра с перечисленными организациями. Сначала на гранты выделят общую сумму в 5 млн долларов. Кроме того, ЦГВ, согласно изложенным Госдепартаментом сведениям, будет вместе с Пентагоном развивать и другие пилотные проекты по борьбе с дезинформацией.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.