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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62585 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76293 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79037 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107182 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100337 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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США разворачивают новую кампанию по борьбе с иностранной "пропагандой и дезинформацией"

США разворачивают новую кампанию по борьбе с иностранной "пропагандой и дезинформацией"

Киев  •  УНН

 • 13376 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Госдепартамент разворачивает еще одну кампанию по борьбе с иностранной “пропагандой и дезинформацией” в рамках нового партнерства с Пентагоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В понедельник Госдепартамент сообщил о том, что договорился с Пентагоном о переводе 40 млн долларов с его счета на собственные для так называемого Центра глобального взаимодействия (ЦГВ). Речь идет о созданном в структуре Госдепартамента подразделении, основной целью которого провозглашены борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному воздействию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и РФ. Денежные средства для этого центра хранились в казне минобороны США.

Одно из направлений работы ЦГВ, на которые он может тратить эти деньги, — это создание специального фонда “для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними”, заявляет Госдепартамент.

По его свидетельству, “структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения имеют право бороться за гранты от ЦГВ”. Предполагается, что распределение средств фонда станет одной из ключевых форм сотрудничества центра с перечисленными организациями. Сначала на гранты выделят общую сумму в 5 млн долларов. Кроме того, ЦГВ, согласно изложенным Госдепартаментом сведениям, будет вместе с Пентагоном развивать и другие пилотные проекты по борьбе с дезинформацией.

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе сообщил, что Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы в течение 30 дней.

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