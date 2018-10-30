США виділили 40 млн доларів на боротьбу з іноземною пропагандою

За його словами, ці кошти призначені, зокрема, для протидії “російської, іранської та китайської дезінформації, спрямованої на іноземні аудиторії”. Кошти були виділені в кінці вересня, вони пішли на фінансування “кількох дуже великих проектів”, заявив Палладіно.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що ці кошти вже були освоєні. Він зазначив, що “20 млн доларів зі цих коштів були закладені в бюджет Конгресом у 2018 фінансовому році, а інші 20 млн були виділені Пентагоном”. “В оборонному бюджеті на 2019 фінансовий рік передбачена передача Пентагоном коштів Держдепартаменту на ці цілі”, — сказав він, зазначивши, що це дозволить двом відомствам продовжити “розробку спільних ініціатив для протистояння іноземній пропаганді”.

За словами Палладіно, фінансування також піде на “розробку технологій, які дозволять попереджати про появу пропаганди на ранніх етапах”. Однією з цілей центру також є налагодження контактів та умов для спільної роботи із місцевими блогерами і популярними користувачами соціальних мереж, через яких можна донести свою позицію до потрібної аудиторії. Ще однією важливою метою центру, за словами Палладіно, є навчання місцевих неурядових і громадських організацій, журналістів і блогерів навичкам розпізнавання пропаганди та її виявлення.

Як раніше інформував УНН, у кінці лютого Держдепартамент повідомив про те, що домовився з Пентагоном про переведення 40 млн доларів з його рахунків на власні для так званого Центру глобальної взаємодії (ЦГВ). Йдеться про створений у структурі Держдепартаменту підрозділі, основною метою якого проголошені боротьба з терористичною пропагандою, а також протидія інформаційному впливу з боку таких країн, як Китай, КНДР і РФ. Грошові кошти для цього центру зберігалися в казні міноборони США.