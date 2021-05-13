США учат Украину выявлять использование оружия массового уничтожения при убийствах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Соединенные Штаты провели виртуальные учения с партнерами из Украины, чтобы помочь службам внутренней безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования страны выявлять, реагировать и расследовать убийства с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщает Госдепартамент США, передает УНН.
Отмечается, что учения состоялись в рамках серии мероприятий, которые Госдеп США проводит по всей Европе.
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"Недавние события в Европе высветили реальную угрозу санкционированных правительством целенаправленных атак с применением оружия массового уничтожения. Эти атаки подчеркнули необходимость для стран иметь эффективные национальные ответные меры, особенно сильные и налаженные связи между техническими экспертами, правоохранительными органами и заинтересованными сторонами в сфере национальной безопасности. В рамках тренинга в Украине американские правоохранительные органы и медицинские эксперты предоставили местным властям информацию для выявления медицинских симптомов, указывающих на использование материалов ОМУ, цикла атак, связанных с попытками убийства с помощью ОМУ, и конкретных мер, которые позволяют безопасно и надежно обнаруживать и реагировать на инциденты с ОМУ", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Госдепа США, взаимодействие между американскими и украинскими экспертами включало также обмен передовым опытом, что позволило сторонам повысить уровень готовности к потенциальным атакам с применением оружия массового уничтожения.
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"Соединенные Штаты полны решимости сотрудничать с союзниками и партнерами в противодействии злонамеренной деятельности России, такой как использование ОМУ в качестве орудия убийства", - подчеркнули в Государственном департаменте США.
Добавим
На прошлой неделе корабли Украины и США провели совместные учения в Черном море у берегов Одессы.