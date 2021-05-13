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США вчать Україну виявляти використання зброї масового знищення при вбивствах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Сполучені Штати провели віртуальні навчання з партнерами з України, щоб допомогти службам внутрішньої безпеки, правоохоронним органам і службам швидкого реагування країни виявляти, реагувати і розслідувати вбивства із застосуванням зброї масового знищення (ЗМЗ). Про це повідомляє Держдепартамент США, передає УНН.

США вчать Україну виявляти використання зброї масового знищення при вбивствах

Відзначається, що навчання відбулися у межах серії заходів, які Держдеп США проводить по всій Європі.

Цитата:

“Недавні події в Європі викрили реальну загрозу санкціонованих урядом цілеспрямованих атак із застосуванням зброї масового знищення. Ці атаки вказали на необхідність для країн мати ефективні національні заходи, особливо сильні і налагоджені зв’язки між технічними експертами, правоохоронними органами та зацікавленими сторонами в сфері національної безпеки. У межах тренінгу в Україні американські правоохоронні органи і медичні експерти надали місцевій владі інформацію для виявлення клінічних симптомів, що вказують на використання матеріалів ЗМЗ, циклу атак, пов’язаних зі спробами вбивства за допомогою зброї масового знищення, і конкретних заходів, які дозволяють безпечно і надійно виявляти і реагувати на інциденти з ЗМЗ”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними Держдепу США, взаємодія між американськими та українськими експертами включала також обмін передовим досвідом, що дозволило сторонам підвищити рівень готовності до потенційних атак із застосуванням зброї масового знищення.

Цитата:

“Сполучені Штати сповнені рішучості співпрацювати з союзниками і партнерами у протидії зловмисній діяльності Росії, такій як використання зброї масового знищення як знаряддя вбивства”, — підкреслили в Державному департаменті США.

Додамо

Минулого тижня кораблі України і США провели спільні навчання у Чорному морі біля берегів Одеси.

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