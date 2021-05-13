США вчать Україну виявляти використання зброї масового знищення при вбивствах

Відзначається, що навчання відбулися у межах серії заходів, які Держдеп США проводить по всій Європі.

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“Недавні події в Європі викрили реальну загрозу санкціонованих урядом цілеспрямованих атак із застосуванням зброї масового знищення. Ці атаки вказали на необхідність для країн мати ефективні національні заходи, особливо сильні і налагоджені зв’язки між технічними експертами, правоохоронними органами та зацікавленими сторонами в сфері національної безпеки. У межах тренінгу в Україні американські правоохоронні органи і медичні експерти надали місцевій владі інформацію для виявлення клінічних симптомів, що вказують на використання матеріалів ЗМЗ, циклу атак, пов’язаних зі спробами вбивства за допомогою зброї масового знищення, і конкретних заходів, які дозволяють безпечно і надійно виявляти і реагувати на інциденти з ЗМЗ”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними Держдепу США, взаємодія між американськими та українськими експертами включала також обмін передовим досвідом, що дозволило сторонам підвищити рівень готовності до потенційних атак із застосуванням зброї масового знищення.

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“Сполучені Штати сповнені рішучості співпрацювати з союзниками і партнерами у протидії зловмисній діяльності Росії, такій як використання зброї масового знищення як знаряддя вбивства”, — підкреслили в Державному департаменті США.

Додамо

Минулого тижня кораблі України і США провели спільні навчання у Чорному морі біля берегів Одеси.