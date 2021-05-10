Корабли Украины и США провели совместные учения у берегов Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение двух дней флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США "Hamilton" отрабатывали совместные учения в море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Министерства внутренних дел.
Детали учений
По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с приобщением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражения нападения с неба по стандартам НАТО.
"Отработка сложных элементов маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организация противодиверсионной обороны корабля - все элементы учений традиционно проходили под наблюдением кораблей РФ. Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров - объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации", - сообщили в Министерстве.
8 мая флагман Морской охраны ГПСУ встретил корабль Береговой охраны США Hamilton на расстоянии более 100 морских миль от Одессы. При этом три российских корабля осуществляли рядом опасные маневры и создавали препятствия.
После учений американский корабль направился в порт Одессы.