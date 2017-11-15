США твердо поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией - представитель Госдепа

"Мы осуждаем насилие, которое творится на Востоке, и это остается серьезным вызовом. Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину и украинский народ в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ", - заявил Митчелл.

Также он отметил, что США приятно видеть, что в Украине принято несколько важных реформаторских законов, но еще много надо сделать. По мнению помощника госсекретаря, Украине следует продолжать усилия по реформации страны, в частности инициативу по созданию антикоррупционного суда.

"Мы подчеркнули важность дальнейшей работы таких важных учреждений как САП и НАБУ, поддерживаем дальнейшую реформу энергетического сектора и считаем, что следует обеспечить, что Украина выполнила условия для следующего транша МВФ. Нашей целью остается достижение такого состояния в Украине, когда она - процветающая и демократическая", - сказал У.Митчелл.

Как сообщал УНН, США изучают возможность введения миротворческой миссии ООН на Донбасс и считают нужным разместить миротворцев всей оккупированной территории.