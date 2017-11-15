США твердо підтримує Україну в боротьбі з російською агресією - представник Держдепу

“Ми засуджуємо насильство, яке твориться на Сході, і це залишається серйозним викликом. Сполучені Штати твердо підтримують Україну та український народ у протистоянні російській агресії і здійсненні реформ", - заявив Мітчелл.

Також він зазначив, що США приємно бачити, що в Україні ухвалено декілька дуже важливих реформаторських законів, але ще багато треба зробити, На думку помічника держсекретаря, Україні слід продовжувати зусилля з реформації країни, зокрема ініціативу зі створення антикорупційного суду.

“Ми підкреслили важливість подальшої роботи таких важливих установ як САП та НАБУ, підтримуємо подальшу реформу енергетичного сектору і вважаємо, що слід забезпечити, що Україна виконала умови для наступного траншу МВФ. Нашою метою залишається досягнення такого стану в Україні, коли вона — процвітаюча та демократична”, — сказав У.Мітчелл.

Як повідомляв УНН, США вивчають можливість введення миротворчої місії ООН на Донбас та вважають за потрібне розмістити миротворців по всій окупованій території.