США временно лишают Украину ряда торговых преференций

В пятницу, 22 декабря, Белый дом опубликовал письмо для руководства американского Конгресса, где указано: “Я принял решение о том, что будет правильным приостановить действие преференций, вводимых в рамках ГСП, относительно ряда видов продукции из Украины”.

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Напоминаем, президент Трамп намерен разрешить поставки противотанковых комплексов. Ранее в декабре Госдепартамент “одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт” крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов США.