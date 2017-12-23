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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26604 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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США тимчасово позбавляють Україну ряду торгових преференцій

Київ • УНН

 • 19508 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення вивезти Україну з під дії Генеральної системи торгових преференцій (ГСП) через недостатні зусилля з боку Києва щодо захисту інтелектуальних прав власності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.

США тимчасово позбавляють Україну ряду торгових преференцій

У п’ятницю, 22 грудня, Білий дім опублікував лист для керівництва американського Конгресу, де вказано: “Я прийняв рішення про те, що буде правильним призупинити дію преференцій, що вводяться в рамках ГСП, щодо ряду видів продукції з України”.

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Нагадуємо, президент Трамп має намір дозволити постачання протитанкових комплексів. Раніше в грудні Держдепартамент “схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт” великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M107A1, а також боєприпасів і запчастин до них на суму 41,5 млн доларів США.

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