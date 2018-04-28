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США и ЕС провели совместную операцию против пропаганды ИГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правоохранительные ведомства США и Евросоюза помешали работе нескольких важных каналов распространения исламистской пропаганды террористической сети “Исламское государство”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

США и ЕС провели совместную операцию против пропаганды ИГ

В течение двухдневной операции полиция и спецназовцы конфисковали серверы и данные в ряде стран Евросоюза, Канаде и США. Главной мишенью была информагентство “Исламского государства” — Amaq. Именно с помощью этого информагентства исламисты часто распространяют свои сообщения, в том числе берут на себя ответственность за различные теракты, как то те, которые произошли в Париже, Брюсселе, Барселоне, Берлине и на Ближнем Востоке. Им удалось “нанести тяжелый удар возможностям пропаганды” ИГ, заявил в пятницу, 27 апреля, руководитель Европола Роб Уэйнрайт. Европол — это европейская полицейская организация, которая занимается борьбой с организованной преступностью и расследованием серьезных преступлений.

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Кроме того, правоохранители утверждают, что помешали работе радиостанции Radio al-Bayan и интернет-ресурсов Halumu и Nashir.

Операцию координировали из штаб-квартиры Европола в Гааге при поддержке Европейского ведомства по вопросам сотрудничества в сфере юстиции — Eurojust. В рамках операции полиция конфисковала компьютерные серверы в Нидерландах, Канаде и США, а также разнообразные данные в Болгарии, Франции и Румынии. Кроме того, британские спецназовцы для борьбы с терроризмом обнаружили юридические лица, которые ИГ могла использовать для регистрации интернет-доменов.

Проведена операция — часть кампании по противодействию исламистской пропаганде, которую правоохранители начали в 2015 году.

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Следует отметить, что “Исламское государство” от начала своего существования создало очень мощную пропагандистскую структуру. Медиаотделом ИГ позиционируется агентство “Аль-Фуркан” (“Различение добра и зла”). Выпущенный в мае 2014 фильм “Звон мечей” канал CNN сравнивает с продукцией профессионального кинематографа и голливудских студий.

В конце сентября 2014 пропагандисты ИГ выложили в интернет англоязычный (с субтитрами на арабском) фильм “Пламя войны” от студии “Аль-Хайят”. Этот насыщенный спецэффектами фильм более политизированный, чем “Звон мечей” — в частности, акцент сделан на угрозах в адрес США и их союзников. Сама студия нацелена в большей степени на иностранную и иноязычную аудиторию, она производит как собственные фильмы, так и субтитры к фильмам других медиаподразделений ИГ. Основные языки, которыми оперирует медиа-центр “Аль-Хайят”: арабский, английский, немецкий, французский, русский, хинди и урду, бенгали, турецкий, курдский и другие.

“Исламское государство” ежедневно выпускает текстовые аудио-отчеты о новости на пяти языках (арабский, английский, русский, французский, курдский) в рамках так называемого “Радио аль-Баян”. Каждый вилаят (провинция) ИГ имеет собственную медиа-службу, которая публиковала фото и видео с этого вилаята. Не все материалы ИГ содержащих сцены насилия: довольно много отчетов о работе системы здравоохранения, шариатских полиции и судов, пунктов сбора. Кроме того, в ИГ есть свой интернет-журнал “Дабик”, в котором (с упором на иностранную, неарабскими аудиторию) освещаются различные моменты из жизни ИГ.

Для обозначения своих противников ИГ использует терминологию: крестоносцы, марионеточный режим, отступники, нусайриты, Сефевиды, sahwah (светские арабские националисты), сахауаты.

По данным “Нью-Йорк Таймс” сторонники ИГ в пропагандистских целях создали 2,3 млрд аккаунтов в социальных сетях.

3 июля 2017 г. ИД распространил 66-страничный “Справочник одинокого волка” является подробным руководством для проведения террористических актов с максимальным медийным эффектом.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис на заседании комитета сената США по вооруженным силам заявил, что американские военные пока не покинут Сирию, а усилия в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” могут быть, наоборот, активизированы.

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