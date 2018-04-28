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США та ЄС провели спільну операцію проти пропаганди ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Правоохоронні відомства США та Євросоюзу завадили роботі кількох важливих каналів поширення ісламістської пропаганди терористичної мережі “Ісламська держава”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

США та ЄС провели спільну операцію проти пропаганди ІД

Протягом дводенної операції поліція та спецпризначенці конфіскували сервери і дані в низці країн Євросоюзу, Канаді та США. Головною мішенню була інформагенція “Ісламської держави” — Amaq. Саме за допомогою цієї інформагенції ісламісти часто поширюють свої повідомлення, зокрема беруть на себе відповідальність за різноманітні теракти, як-то ті, що відбулися в Парижі, Брюсселі, Барселоні, Берліні та на Близькому Сході. Їм вдалося “завдати тяжкого удару можливостям пропаганди” ІД, заявив у п’ятницю, 27 квітня, керівник Європолу Роб Вейнрайт. Європол — це європейська поліцейська організація, яка опікується боротьбою з організованою злочинністю і розслідуванням серйозних злочинів.

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Окрім того, правоохоронці стверджують, що перешкодили роботі радіостанції Radio al-Bayan та інтернет-ресурсів Halumu і Nashir.

Операцію координували зі штаб-квартири Європолу в Гаазі за підтримки Європейського відомства з питань співпраці у сфері юстиції — Eurojust. У рамках операції поліція конфіскувала комп’ютерні сервери в Нідерландах, Канаді та США, а також різноманітні дані в Болгарії, Франції та Румунії. Окрім того, британські спецпризначенці для боротьби з тероризмом виявили юридичні особи, які ІД могла використовувати для реєстрації інтернет-доменів.

Проведена операція — частина кампанії для протидії ісламістській пропаганді, яку правоохоронці почали у 2015 році.

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Слід зазначити, що “Ісламська держава” від початку свого існування створило дуже потужну пропагандистську структуру. Медіавідділом ІД позиціонується агентство “Аль-Фуркало” (“Розрізнення добра і зла”). Випущений у травні 2014 року фільм “Дзвін мечів” канал CNN порівнює з продукцією професійного кінематографа та голлівудських студій.

У кінці вересня 2014 року пропагандисти ІД виклали в інтернет англомовний (з субтитрами арабською) фільм “Полум’я війни” від студії “Аль-Хайят”. Цей насичений спецефектами фільм більш політизований, ніж “Дзвін мечів” — зокрема, акцент зроблений на погрози на адресу США і їх союзників. Сама студія націлена в більшій мірі на іноземну і іншомовну аудиторію, вона виробляє як власні фільми, так і субтитри до фільмів інших медіапідрозділів ІД. Основні мови, якими оперує медіа-центр “Аль-Хайят”: арабська, англійська, німецька, французька, російська, хінді та урду, бенгалі, турецька, курдський та інші.

“Ісламська держава” щодня випускає текстові аудіо-звіти про новини на п’яти мовах (арабська, англійська, російська, французька, курдський) в рамках так званого “Радіо аль-Баян”. Кожен вілаят (провінція) ІД має власну медіа-службу, яка публікувала фото і відео з цього вілаяту. Не всі матеріали ІД містять сцени насильства: досить багато звітів про роботу системи охорони здоров’я, шаріатських поліції і судів, пунктів збору. Крім того, у ІД є свій інтернет-журнал “Дабік”, в якому (з упором на іноземну, неарабськими аудиторію) висвітлюються різні моменти з життя ІД.

Для позначення своїх супротивників ІД використовує термінологію: хрестоносці, маріонетковий режим, відступники, нусайрити, Сефевіди, sahwah (світські арабські націоналісти), сахауати.

За даними “Нью Йорк Таймс” прихильники ІД в пропагандистських цілях створили 2,3 млрд акаунтів у соціальних мережах.

3 липня 2017 р ІД поширив 66-сторінковий “Довідник самотнього вовка” є детальним керівництвом для проведення терористичних актів з максимальним медійним ефектом.

Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс на засіданні комітету сенату США зі збройних сил заявив, що американські військові поки не покинуть Сирію, а зусилля в боротьбі з терористичним угрупованням “Ісламська держава” можуть бути, навпаки, активізовані.

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