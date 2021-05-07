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США попытаются по возможности помочь Украине освободить пленников Кремля - Блинкен

США попытаются по возможности помочь Украине освободить пленников Кремля - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 14355 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки, когда будет возможность, воспользуются ею для освобождения узников Кремля. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата:

"В целом мы очень обеспокоены случаями, когда власть одной страны самовольно задерживает граждан других стран, держит их в заложниках или удерживает политических заключенных. Здесь мы работаем совместно со многими странами мира, чтобы иметь сильные позиции в противовес. В то же время, если мы имеем возможность повлиять на правительство той страны, которая удерживает людей, мы, безусловно, делаем это. Поэтому, если такая возможность будет, мы ею воспользуемся", - заявил Блинкен.

Дополнение

Как сообщила в апреле уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, РФ преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины. 114 из них находятся в незаконном заключении, из них: 15 - на территории временно оккупированного Крыма, 99 - в Российской Федерации. Из них 78 - граждане Украины крымскотатарской национальности.

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