США спробують за нагоди допомогти Україні звільнити бранців Кремля - Блінкен

Цитата:

“Загалом ми дуже стурбовані випадками, коли влада однієї країни самовільно затримує громадян інших країн, тримає їх у заручниках або утримує політичних в’язнів. Тут ми працюємо спільно з багатьма країнами світу, щоб мати сильні позиції на противагу. Водночас, якщо ми маємо можливість вплинути на уряд тієї країни, яка утримує таких людей, ми, безумовно, робимо це. Тож, якщо така можливість буде, ми нею скористаємося”, — заявив Блінкен.

Доповнення

Як повідомила у квітні уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, РФ переслідує з політичних мотивів 133 громадян України. 114 із них перебувають в незаконному ув’язненні, з них: 15 — на території тимчасово окупованого Криму, 99 — в Російській Федерації. З них 78 — громадяни України кримськотатарської національності.