США будут сотрудничать с Украиной, чтоб предотвратить вмешательство в выборы - Болтон

"По поводу вмешательства в выборы. Выборы в ноябре 2018 года в США и выборы в 2019 году здесь, в Украине - президент Порошенко, его коллеги и я обсудили этот вопрос. Мы говорили об этом на нескольких различных встречах, я также рассказал о некоторых вещах, которые раньше говорил российской стороне, о том, почему им не стоит связываться с вмешательством в выборы в США, и, в частности, вмешиваться в выборы в Украине и других государствах", - сказал Болтон.

По его словам, правительство США публично обсуждало в Вашингтоне несколько раз этот вопрос, а также шаги, которые США принимает, чтобы предотвратить вмешательство со стороны России и других стран - Ирана, КНДР - в американские выборы в ноябре этого года.

"Президент Порошенко и я - мы договорились, что рассмотрим шаги, которые могут сделать Украина и США по поводу вмешательства в выборы здесь. Мы можем делать это с помощью каналов правоохранительных органов и других механизмов. Это - угроза, с которой столкнулись несколько стран на Западе. Мы четко заявили, какова наша позиция по этому поводу. Поэтому мы готовимся сотрудничать с правительством Украины, чтобы предотвратить вмешательство здесь", - подчеркнул помощник президента США.

Как сообщал УНН, ранее посол Украины в США сообщил, что Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в противодействии вмешательства в президентские и парламентские выборы