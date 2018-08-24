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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США будут сотрудничать с Украиной, чтоб предотвратить вмешательство в выборы - Болтон

Киев • УНН

 • 11576 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили совместные шаги, которые страны могут принять, чтобы предотвратить вмешательство в украинские выборы в 2019 году. Об этом заявил Болтон на пресс-брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

США будут сотрудничать с Украиной, чтоб предотвратить вмешательство в выборы - Болтон

"По поводу вмешательства в выборы. Выборы в ноябре 2018 года в США и выборы в 2019 году здесь, в Украине - президент Порошенко, его коллеги и я обсудили этот вопрос. Мы говорили об этом на нескольких различных встречах, я также рассказал о некоторых вещах, которые раньше говорил российской стороне, о том, почему им не стоит связываться с вмешательством в выборы в США, и, в частности, вмешиваться в выборы в Украине и других государствах", - сказал Болтон.

По его словам, правительство США публично обсуждало в Вашингтоне несколько раз этот вопрос, а также шаги, которые США принимает, чтобы предотвратить вмешательство со стороны России и других стран - Ирана, КНДР - в американские выборы в ноябре этого года.

"Президент Порошенко и я - мы договорились, что рассмотрим шаги, которые могут сделать Украина и США по поводу вмешательства в выборы здесь. Мы можем делать это с помощью каналов правоохранительных органов и других механизмов. Это - угроза, с которой столкнулись несколько стран на Западе. Мы четко заявили, какова наша позиция по этому поводу. Поэтому мы готовимся сотрудничать с правительством Украины, чтобы предотвратить вмешательство здесь", - подчеркнул помощник президента США.

Как сообщал УНН, ранее посол Украины в США сообщил, что Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине в противодействии вмешательства в президентские и парламентские выборы

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