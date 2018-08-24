США співпрацюватимуть з Україною для запобігання втручанню у вибори - Болтон

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10857 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 24103 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 39577 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51927 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85566 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68153 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80000 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94404 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87538 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181470 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
52%
Популярнi новини

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 9340 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10679 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4494 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8764 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 8888 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 39577 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181470 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336910 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270822 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381088 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2454 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3822 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51927 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19108 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24236 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

США співпрацюватимуть з Україною для запобігання втручанню у вибори - Болтон

Київ • УНН

 • 11576 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко та помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорили спільні кроки, які країни можуть прийняти, щоб запобігти втручанню в українські вибори у 2019 році. Про це заявив Болтон на прес-брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

США співпрацюватимуть з Україною для запобігання втручанню у вибори - Болтон

“Щодо втручання у вибори. Вибори у листопаді 2018 року в США і вибори у 2019 році тут, в Україні - президент Порошенко, його колеги і я обговорили це питання. Ми говорили про це на кількох різних зустрічах, я також розповів про деякі речі, які раніше говорив російській стороні, про те, чому їм не варто зв’язуватись із втручанням у вибори в США, і , зокрема, втручатись у вибори в Україні та інших державах”, — сказав Болтон.

За його словами, уряд США публічно обговорював у Вашингтоні декілька разів це питання, а також кроки, які США приймає, щоб запобігти втручанню з боку Росії та інших країн — Ірану, КНДР - в американські вибори в листопаді цього року.

"Президент Порошенко і я - ми домовились, що розглянемо кроки, які можуть зробити Україна та США щодо втручання у вибори тут. Ми можемо робити це за допомогою каналів правоохоронних органів та інших механізмів. Це — загроза, з якою зіткнулись декілька країн на Заході. Ми чітко заявили, якою є наша позиція щодо цього. Тож ми готуємось співпрацювати з урядом України, щоб запобігти втручанню тут", — наголосив помічник президента США.

Як повідомляв УНН, раніше посол України у США повідомив, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні у протидії втручання в президентські та парламентські вибори

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59