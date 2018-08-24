США співпрацюватимуть з Україною для запобігання втручанню у вибори - Болтон

“Щодо втручання у вибори. Вибори у листопаді 2018 року в США і вибори у 2019 році тут, в Україні - президент Порошенко, його колеги і я обговорили це питання. Ми говорили про це на кількох різних зустрічах, я також розповів про деякі речі, які раніше говорив російській стороні, про те, чому їм не варто зв’язуватись із втручанням у вибори в США, і , зокрема, втручатись у вибори в Україні та інших державах”, — сказав Болтон.

За його словами, уряд США публічно обговорював у Вашингтоні декілька разів це питання, а також кроки, які США приймає, щоб запобігти втручанню з боку Росії та інших країн — Ірану, КНДР - в американські вибори в листопаді цього року.

"Президент Порошенко і я - ми домовились, що розглянемо кроки, які можуть зробити Україна та США щодо втручання у вибори тут. Ми можемо робити це за допомогою каналів правоохоронних органів та інших механізмів. Це — загроза, з якою зіткнулись декілька країн на Заході. Ми чітко заявили, якою є наша позиція щодо цього. Тож ми готуємось співпрацювати з урядом України, щоб запобігти втручанню тут", — наголосив помічник президента США.

Як повідомляв УНН, раніше посол України у США повідомив, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні у протидії втручання в президентські та парламентські вибори