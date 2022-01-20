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США: союзники эффективно определяют ответ на каждый сценарий, который Россия могла бы использовать против Украины

США: союзники эффективно определяют ответ на каждый сценарий, который Россия могла бы использовать против Украины

Киев • УНН

 • 12562 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. США и союзникам известно, что у России в арсенале множество инструментов, и они прорабатывают ответ на любой из возможных сценариев ее поведения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-кнференции в Германии, передает корреспондент УНН.

Детали

Блинкен отметил, что в случае, если какие-либо вооруженные силы России перейдут границу Украины и совершат новый акт агрессии против нашей страны, их действия будут встречены «быстрым и жестким ответом» со стороны США, союзников и партнеров.

Он напомнил о четким заявлениях по этому поводу G7, НАТО, ЕС и других.

Цитата

"Мы знаем из многолетнего опыта, что у России в арсенале множество инструментов. Некоторые из них представляют собой откровенно военные действия, дестабилизирующие действия, гибридные атаки, полувоенные тактики. На самом деле, мы постоянно обсуждали многие из них с нашими союзниками и партнерами, рассматривая все возможные сценарии, которые Россия могла бы использовать и реализовать, чтобы тем или иным образом совершить новую агрессию против Украины, дестабилизировать ее и предпринять любые действия. Над каждым из этих сценариев мы очень тесно сотрудничали, чтобы убедиться, что мы эффективно определяем наш скоординированный ответ”, - сказал Госсекретар

Что касается санкций, по его словам,все стороны "ясно представляют последствия, с которыми Россия столкнется в случае возобновления агрессии".

"У нас есть разные органы власти в разных странах, на которые мы должны обратить внимание. Несомненно, если эти санкции окажутся необходимыми, разделение труда будет, но все будет взаимодополняющим, взаимоусиливающим и тесно скоординированным", - заявил он.

Контекст

На пресс-конференции в среду президент США Джо Байден заявил, что “незначительное вторжение” в Украину может повлечь обсуждение последствий.

Высказывания президента США вызвало немало вопросов, и вскоре Белый дом обнародовал заявление, в котором администрация поясняет, что США будут считать “новым вторжением" РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

Комментируя эти заявления, глава МИД Украині Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит разницы между “небольшим” и "полноценным" вторжением и надеется, что не будет снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро делать выводы относительно действий Российской Федерации.

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