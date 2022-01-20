США: союзники ефективно визначають відповідь на кожен сценарій, який Росія могла б використати проти України

Деталі

Блінкен зазначив, що у випадку, якщо будь-які збройні сили Росії перейдуть кордон України і здійснять новий акт агресії проти нашої країни, їх дії будуть зустрінуті "швидкою і жорсткою відповіддю" з боку США, союзників і партнерів.

Він нагадав про чіткі заяви з цього приводу G7, НАТО, ЄС та інших.

Цитата

"Ми знаємо з багаторічного досвіду, що у Росії в арсеналі безліч інструментів. Деякі з них являють собою відверто військові дії, дестабілізуючі дії, гібридні атаки, напіввійськові тактики. Насправді, ми постійно обговорювали багато з них з нашими союзниками і партнерами, розглядаючи всі можливі сценарії, які Росія могла б використовувати і реалізувати, щоб тим чи іншим чином вчинити нову агресію проти України, дестабілізувати її і зробити будь-які дії. Над кожним з цих сценаріїв ми дуже тісно співпрацювали, щоб переконатися, що ми ефективно визначаємо нашу скоординовану відповідь", - сказав держсекретар

Що стосується санкцій, за його словами, всі сторони "ясно представляють наслідки, з якими Росія зіткнеться в разі відновлення агресії".

"У нас є різні органи влади в різних країнах, на які ми повинні звернути увагу. Безсумнівно, якщо ці санкції виявляться необхідними, поділ праці буде, але все буде взаємодоповнюючим, взаємопідсилюючим і тісно скоординованим", - заявив він.

Контекст

На пресконференції в середу президент США Джо Байден заявив, що "незначне вторгнення" в Україну може спричинити обговорення наслідків.

Висловлювання президента США викликало чимало запитань, і незабаром Білий дім оприлюднив заяву, в якій адміністрація пояснює, що США вважатимуть “новим вторгненням" РФ в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону.

Коментуючи ці заяви, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить різниці між "невеликим" і "повноцінним" вторгненням і сподівається, що не буде знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко робити висновки щодо дій Російської Федерації.