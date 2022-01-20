США: союзники ефективно визначають відповідь на кожен сценарій, який Росія могла б використати проти України

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 32467 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 103229 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 171484 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 167464 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 192450 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 187467 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146052 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151448 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172250 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182530 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 137739 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 116022 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 152558 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 89518 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 45465 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 436773 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 292126 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 356704 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 470179 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 716357 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 89518 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 152558 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119056 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 154735 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178389 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

США: союзники ефективно визначають відповідь на кожен сценарій, який Росія могла б використати проти України

США: союзники ефективно визначають відповідь на кожен сценарій, який Росія могла б використати проти України

Київ • УНН

 • 12565 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. США і союзникам відомо, що у Росії в арсеналі безліч інструментів, і вони опрацьовують відповідь на будь-який з можливих сценаріїв її поведінки. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Німеччині, передає кореспондент УНН.

Деталі

Блінкен зазначив, що у випадку, якщо будь-які збройні сили Росії перейдуть кордон України і здійснять новий акт агресії проти нашої країни, їх дії будуть зустрінуті "швидкою і жорсткою відповіддю" з боку США, союзників і партнерів.

Він нагадав про чіткі заяви з цього приводу G7, НАТО, ЄС та інших.

Цитата

"Ми знаємо з багаторічного досвіду, що у Росії в арсеналі безліч інструментів. Деякі з них являють собою відверто військові дії, дестабілізуючі дії, гібридні атаки, напіввійськові тактики. Насправді, ми постійно обговорювали багато з них з нашими союзниками і партнерами, розглядаючи всі можливі сценарії, які Росія могла б використовувати і реалізувати, щоб тим чи іншим чином вчинити нову агресію проти України, дестабілізувати її і зробити будь-які дії. Над кожним з цих сценаріїв ми дуже тісно співпрацювали, щоб переконатися, що ми ефективно визначаємо нашу скоординовану відповідь", - сказав держсекретар

Що стосується санкцій, за його словами, всі сторони "ясно представляють наслідки, з якими Росія зіткнеться в разі відновлення агресії".

"У нас є різні органи влади в різних країнах, на які ми повинні звернути увагу. Безсумнівно, якщо ці санкції виявляться необхідними, поділ праці буде, але все буде взаємодоповнюючим, взаємопідсилюючим і тісно скоординованим", - заявив він.

Контекст

На пресконференції в середу президент США Джо Байден заявив, що "незначне вторгнення" в Україну може спричинити обговорення наслідків.

Висловлювання президента США викликало чимало запитань, і незабаром Білий дім оприлюднив заяву, в якій адміністрація пояснює, що США вважатимуть “новим вторгненням" РФ в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону.

Коментуючи ці заяви, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить різниці між "невеликим" і "повноцінним" вторгненням і сподівається, що не буде знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко робити висновки щодо дій Російської Федерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99