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США одобрили продажу нового пакета вооружения Тайваню на 500 миллионов долларов

США одобрили продажу нового пакета вооружения Тайваню на 500 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 570499 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу вооружения Тайваню на сумму 500 миллионов долларов, увеличивая военную помощь острову, несмотря на ярые возражения со стороны Китая, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Госдепартамент США заявил в среду, что подписал соглашение о продаже инфракрасных поисковых систем слежения, а также соответствующего оборудования для современных истребителей F-16. В продажу включены инфракрасные системы, а также поддержка и оборудование для испытаний, компьютерное программное обеспечение и запасные части, говорится в сообщении.

Хотя сделка является скромной по сравнению с предыдущими продажами оружия, этот шаг, вероятно, вызовет резкую критику со стороны Пекина, который считает самоуправляющийся Тайвань провинцией-отступником и отказывается исключать применение силы для воссоединения его с материком, отмечает издание.

«Предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая продолжающиеся усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала», - говорится в заявлении Госдепартамента.

«Предлагаемая продажа улучшит возможности получателя противостоять текущим и будущим угрозам, способствуя способности получателя защищать свое воздушное пространство, обеспечивать региональную безопасность и повышать функциональную совместимость с Соединенными Штатами посредством программы F-16», - сказано в сообщении.

Это заявление было сделано всего через несколько часов после того, как лидер Тайваня Цай Иньвэнь подтвердила обещание усилить самооборону Тайваня во время посещения военного мемориала, оставшегося после последнего сражения между Тайванем и Китаем. Цай посетила отдаленные острова Цзиньмэнь, где 65 лет назад велся конфликт, почтила память погибших.

Заявление Госдепартамента США в среду также последовало за гневной реакцией Китая на транзит через Соединенные Штаты вице-президента Тайваня Уильяма Лая по пути в Парагвай с официальным визитом и обратно.

В последние годы Китай активизировал свою военную активность в водах и небе вокруг Тайваня, направляя истребители и военные корабли в район вблизи острова или для его окружения.

Напомним

Ранее в Белом доме заявляли, что США не планируют поставлять оружие Тайваню в рамках бюджета для Украины.

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