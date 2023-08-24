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США схвалили продаж нового пакету озброєння Тайваню на 500 мільйонів доларів

США схвалили продаж нового пакету озброєння Тайваню на 500 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 570503 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж озброєння Тайваню на суму 500 мільйонів доларів, збільшуючи військову допомогу острову, попри затяті заперечення з боку Китаю, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Держдепартамент США заявив у середу, що підписав угоду про продаж інфрачервоних пошукових систем стеження, а також відповідного обладнання для сучасних винищувачів F-16. У продаж включено інфрачервоні системи, а також підтримку та обладнання для випробувань, комп'ютерне програмне забезпечення та запасні частини, ідеться в повідомленні.

Хоча угода є скромною порівняно з попередніми продажами зброї, цей крок, імовірно, викличе різку критику з боку Пекіна, який вважає самоврядний Тайвань провінцією-відступницею і відмовляється виключати застосування сили для возз'єднання його з материком, зазначає видання.

«Пропонований продаж служить національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи триваючі зусилля одержувача з модернізації своїх збройних сил і підтримання надійного оборонного потенціалу», - ідеться в заяві Держдепартаменту.

«Пропонований продаж поліпшить можливості одержувача протистояти поточним і майбутнім загрозам, сприяючи здатності одержувача захищати свій повітряний простір, забезпечувати регіональну безпеку і підвищувати функціональну сумісність зі Сполученими Штатами за допомогою програми F-16», - сказано в повідомленні.

Цю заяву було зроблено всього за кілька годин після того, як лідерка Тайваню Цай Іньвень підтвердила обіцянку посилити самооборону Тайваню під час відвідування військового меморіалу, що залишився після останнього бою між Тайванем і Китаєм. Цай відвідала віддалені острови Цзіньмень, де 65 років тому вівся конфлікт, вшанувала пам'ять загиблих.

Заява Держдепартаменту США в середу також послідувала за гнівною реакцією Китаю на транзит через Сполучені Штати віцепрезидента Тайваню Вільяма Лая на шляху до Парагваю з офіційним візитом і назад.

Останніми роками Китай активізував свою військову активність у водах і небі навколо Тайваню, направляючи винищувачі та військові кораблі в район поблизу острова або для його оточення.

Нагадаємо

Раніше в Білому домі заявляли, що США не планують постачати зброю Тайваню в межах бюджету для України.

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