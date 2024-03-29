США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России

США просят американские компании прекратить доставку товаров более чем 600 иностранным клиентам из-за опасений, что товары могут быть перенаправлены в Россию для использования в войне в Украине, заявил в четверг американский чиновник. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Министерство торговли в последние недели направило письма по меньшей мере 20 компаниям с предупреждением. Это является последней попыткой остановить военные усилия России в Украине, заявил официальный представитель Министерства торговли США.

Речь идет о компаниях, которые производят и продают продукцию, которую нашли в ракетах и беспилотниках, запущенных по Украине.

Дополнение

После того, как Москва вторглась в Россию в 2022 году, США и более 30 других стран ввели ряд санкций, направленных на снижение способности России вести войну, перекрыв доступ к западным технологиям. Но в российском оружии, оставленном на поле боя в Украине, продолжают находить американские компоненты.

В течение последних нескольких недель мы направили письма более чем 20 американским компаниям, каждая из которых содержит список из более 600 иностранных сторон. В письмах мы обратились к американским компаниям с просьбой добровольно прекратить поставки этим сторонам из-за высокого риска перевалки в Россию сказал помощник министра Мэтью Аксельрод на ежегодной конференции по контролю за экспортом в Вашингтоне.

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