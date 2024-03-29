США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  111709 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  145202 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  141149 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143932 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152506 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127331 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140032 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126676 просмотра

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  525943 просмотра

США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России

США попросили американские компании прекратить поставки товаров более чем 600 иностранным клиентам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для использования в войне в Украине.

Война •   •  19565 просмотра
США сделали еще один шаг, чтобы остановить производство оружия в России

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы, в регионе и по всей стране объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет со стороны противника, включая "Кинжалы".

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В Днепре прогремели взрывы

Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing

Генеральный прокурор штата Техас расследует деятельность поставщика Boeing - компании Spirit AeroSystems Holdings Inc. - в связи с периодическими проблемами с запасными частями, поставляемыми для Boeing.

Криминал и ЧП •   •  19928 просмотра
Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing

Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов

Гарвард удалит переплет из кожи человека из книги 19-го века из-за этических проблем, связанных с ее происхождением от умершего пациента, который не дал на это согласия.

Общество •   •  19176 просмотра
Гарвард удалит переплет, сделанный из человеческой кожи, из книги 1800-х годов

Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

DeepState сообщил, что враг продвинулся вперед в Новомихайловке Донецкой области, а также обновил карту боевых действий, уточнив район Орловки и Крынки в Херсонской области.

Война •   •  21351 просмотра
Стало известно, где продвинулся враг: DeepState обновил карту

В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Россия заявляет, что сбила 15 воздушных целей, которые приближались к Белгороду, нанеся ущерб зданиям и автомобилям.

Общество •   •  20328 просмотра
В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции в Украине продолжают слышать ежедневные артиллерийские взрывы и стрельбу из стрелкового оружия поблизости, что создает постоянную угрозу ядерной безопасности.

Война •   •  20715 просмотра
На ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские взрывы - отчет

В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

Впервые за 100 лет британская армия отменила запрет на ношение бороды солдатами, разрешив офицерам и солдатам отращивать волосы на лице.

Общество •   •  18389 просмотра
В Британии солдатам впервые за 100 лет разрешили носить бороды

Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США

Правительство США одобрило развитие железнодорожной сети на Луне для поддержки будущих лунных баз и "лунной экономики" в течение следующего десятилетия.

Экономика •   •  19872 просмотра
Концепция "железной дороги на Луне" получила поддержку правительства США

На Львовщине взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны были активированы во Львовской области из-за сообщения об угрозе вражеских беспилотников, по словам официальных лиц, которые призвали к информационной тишине по оперативным соображениям.

Общество •   •  20467 просмотра
На Львовщине взрывы, работает ПВО