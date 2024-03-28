Рост экспорта из Армении в россию вызывает беспокойство относительно обхода санкций - СМИ

Из-за роста двусторонней торговли между Арменией и россией западные партнеры задумываются над подходом Еревана к санкциям. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Отмечается, что после введения антироссийских санкций в 2022 году экспорт Армении в россию утроился, а затем удвоился в период с января по август 2023 года. Это дает основания сомневаться в соблюдении Арменией режима западных санкций.

Издание напоминает, что после вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый россией, россия стала торговым партнером номер один для Армении. Доля россии во внешнем экспорте Армении еще больше возросла после вторжения в Украину. В 2023 году на торговлю с россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13% от общего объема. Эта зависимость экономики Армении от торговли с россией сделала практически невозможным присоединение страны к санкциям против москвы без риска беспрецедентного экономического падения.

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В Армении высказываются опасения, что кремль может использовать экономическую зависимость Армении как политический рычаг влияния: недавние опросы общественного мнения, проведенные Международным республиканским институтом (IRI), показали, что 40% армян считают россию наиболее значимой политической угрозой для своей страны, после Турции и Азербайджана.

Между тем, за последние месяцы россия уже несколько раз блокировала импорт армянской продукции на своем наземном пункте пропуска с Грузией.

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