После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  137440 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133172 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131871 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191631 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190979 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187762 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170694 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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18 марта 2024, 13:13  •  150021 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  379069 просмотра

После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Армению впервые за 10 лет своего пребывания в должности, обсудил вклад Армении в миссии НАТО, призвал к длительному миру между Арменией и Азербайджаном, предостерег от российской агрессии в Украине и подчеркнул преданность Армении демократическим реформам и Программе НАТО по развитию добропорядочности.

политика •   •  10537 просмотра
После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику, говорит эксперт.

Экономика •   •  38595 просмотра
Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Председатель Евросовета Мишель: "Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне"

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал ЕС перейти к "военной экономике" и предоставить Украине всю необходимую военную помощь, включая боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять серьезной угрозе безопасности со стороны россии, которую он назвал "самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны".

Война •   •  11083 просмотра
Председатель Евросовета Мишель: "Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне"

Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посещает Люксембург, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и конфискацию российских активов.

Экономика •   •  14693 просмотра
Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец", как угрожали 13 марта, но в очередях все еще стоят около 900 грузовиков.

Экономика •   •  12475 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины

Польша и Франция договорились о дальнейших ограничениях на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что потенциально может стоить Украине 1,2 млрд евро торговых поступлений, накануне решающих торговых переговоров между Украиной и ЕС.

Экономика •   •  12187 просмотра
Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен

В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.

Киев •   •  15584 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили мошенников, которые присвоили помощь для ВСУ на почти 2 миллиона гривен

В Кривом Роге уничтожили вражеский "шахед", который упал на многоэтажку

В Кривом Роге на многоэтажку упал вражеский беспилотник, его боеголовка была обезврежена взрывотехниками после эвакуации жильцов.

Война •   •  14579 просмотра
В Кривом Роге уничтожили вражеский "шахед", который упал на многоэтажку

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Польшей, что вызвало очереди из почти 1 000 грузовиков.

Общество •   •  14617 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях почти 1000 грузовиков

Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне

Сборная Украины по футболу сыграет в июне три товарищеских матча против Германии, Польши и Молдовы.

спорт •   •  12174 просмотра
Футбол: Украина сыграет товарищеские матчи с Германией, Польшей и Молдовой в июне