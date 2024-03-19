После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

Во вторник, 19 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые за десять лет на своем посту прибыл в Армению. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Детали

Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с главой армянского правительства Николо Пашиняном в Ереване.

Он отметил, что ему приятно быть в Ереване "во время моего первого визита в Армению в качестве генерального секретаря НАТО".

Армения является давним партнером НАТО и я приветствую ваш вклад в миссии и операции НАТО. Почти 20 лет Армения была ключевым партнером в миротворческой миссии НАТО KFOR, помогая в обеспечении безопасной среды для всех общин в Косово - заявил Столтенберг.

Также стороны обсудили важность стабильности на Южном Кавказе.

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Сейчас Армения и Азербайджан имеют возможность достичь прочного мира после лет конфликта. Вот почему я призываю обе страны достичь соглашения, открывающего путь к нормализации отношений и прочному миру для вашего народа - подчеркнул генсек НАТО.

Отдельно Столтенберг отметил, что война России в Украине напоминает, что мир не стоит воспринимать как должное. Генсек НАТО призвал всех партнеров Альянса "сделать все возможное, чтобы Путин не выиграл в своей агрессивной войне".

По его словам, сложная ситуация на поле боя это повод для активизации, а не сворачивания поддержки.

Если путин добьется успеха в Украине, существует реальный риск, что его агрессия на этом не прекратится, а другие авторитарные акторы получат смелость - предупредил генеральный секретарь НАТО.

Дополнение

Отмечается, что во время визита Генеральный секретарь обсудил прогресс внутренних реформ в Армении.

Он подчеркнул приверженность Армении обеспечению демократического контроля над своими вооруженными силами, в том числе путем участия в программе развития добропорядочности НАТО.

Напомним

Осенью прошлого года, премьер-министр Никол Пашинян в парламенте заявил, что Армения ищет других партнеров в сфере безопасности, однако пока не выходит из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).