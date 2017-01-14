США еще не получили приглашение на переговоры по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Соединенные Штаты Америки не пригласили на новые переговоры по урегулированию в Сирии, которые Турция и Россия организуют в казахстанской Астане, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Анкара считает, что США должны принимать участие в переговорах по Сирии. О подготовке приглашения Белому дому заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в Вашингтоне его еще не получили.
"Никто не может игнорировать роль США, в этом мы с Россией согласны", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В США, которые ранее играли ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии, отметили, что приглашение пока не получали. Во внешнеполитическом ведомстве США также отметили, что приветствуют любые попытки прийти к решению по ситуации в Сирии и поддерживают контакты с Москвой и Анкарой.