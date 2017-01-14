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США ще не отримали запрошення на переговори щодо Сирії

США ще не отримали запрошення на переговори щодо Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Сполучені Штати Америки  не запросили на нові переговори щодо врегулювання в Сирії, які Туреччина і Росія організовують у казахстанській Астані, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Анкара вважає, що США мають брати участь у переговорах щодо Сирії. Про підготовку запрошення Білому дому заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, у Вашингтоні його ще не отримали.

“Ніхто не може ігнорувати роль США, у цьому ми з Росією згодні”, — заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

У США, які раніше відігравали ключову роль у врегулюванні конфлікту в Сирії, зазначили, що запрошення поки не отримували. У зовнішньополітичному відомстві США також наголосили, що вітають будь-які спроби прийти до рішення щодо ситуації в Сирії та підтримують контакти з Москвою та Анкарою.

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